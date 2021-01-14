İş-Kur’dan ÇESOB’a iade-i ziyaret

Geçtiğimiz aylarda İş-Kur İl Müdürlüğü’ne atanan Levent Tuzcu iade-i ziyaretlerine ÇESOB Başkanı Recep Gür’ü ziyaret ederek devam etti.

Ziyarette kurumlarının esnaf ve sanatkarlara sunduğu desteklerden de bahseden Levent Tuzcu, eleman arayan esnaf ve sanatkarların İş-Kur’a kayıtlı elemanları tercih etmelerini istedi.

Tuzcu, kurumlarına kayıtlı elemanları yanlarında çalıştırmaya başlayan işverenlerin, İş-Kur’un sunduğu tüm desteklerden yararlanma fırsatı bulacaklarını söyledi.

Ayrıca yine eleman arayan işverenlerin aradıkları elemanlarda istedikleri nitelikleri belirtmeleri halinde kendilerine yardımcı olduklarını da kaydetti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Başkanı Recep Gür ise, Esnaf ve Sanatkarlar Birliği olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonrada İş-Kur’la işbirliği içerisinde çalışacaklarını ifade etti.