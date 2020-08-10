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İŞ-KUR 450 kişi alacak

Çorum İŞKUR İl Müdürlüğü, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında farklı kurumlarda 9 ay istihdam etmek üzere 450 kişiyi işe alacak. 

Güncel 10.08.2020, 17:14
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İŞ-KUR 450 kişi alacak

İŞ-KUR İl Müdürü Ali Şahan, yaptığı yazılı açıklamada, programdan yararlanmak isteyenlerin 14 Ağustos'a kadar başvuru yapmaları gerektiğini belirtti. 

İşe alınacak kişilerin kent merkezinde noter kurası, ilçelerde ise liste yöntemiyle belirleneceğini ifade eden Şahan, tespit edilen 450 kişinin 8 Eylül 2020 ile 4 Haziran 2021 tarihleri arasında il genelindeki farklı kurumlarda istihdam edileceğini kaydetti. 

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