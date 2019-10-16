İş kazasında yaralandılar

Alınan bilgiye göre Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde bir işyerinde çalışan S.K (23) isimli kişi ellerini makinaya sıkıştırması sonucu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanarak Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisinin ardından taburcu edildi.

Organize Sanayi Bölgesi’ndeki başka bir işyerinde çalışan Y.Ö (50) isimli kişi de işyerinin bahçe bölümünde çalıştığı esnada düşerek hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Yaralı işçi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kargı’nın Güney Köyü’nde ikamet eden S.G (26) isimli genç ise evinin bahçesinde çapa yaparken elinden hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanarak Kargı Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Aşağısaraylı Köyü’nde D.A (40) evinin bahçesinde bulunan odunları kestiği esnada dikkatsizlik tedbirsizlik sonucu ayak başparmağından hayati tehlikesi olmayacak şekilde laralandı.

Sungurlu Türkhacılarhanı Köyü’nden C.C.(42) ise evinin bahçesinde hızar makinası ile odun kestiği esnada hızar makinasının ayağına düşmesi sonucu yaralanarak hastanelik oldu. Merkez Seydim Köyü’nde ise O.K (43) isimli kişi evinin bahçesinde hızar makinası ile odun kestiği esnada hızar makinasının demirinin sağ eline çarpması sonucu yaralandı. İskilip Halu Köyü’nde ise N.Ç (70) ise hızar makinası ile odun kestiği esnada hızar makinasının ayağına düşmesi sonucu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı.

(Haber Merkezi)