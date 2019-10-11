İş kazasında yaralandılar

Alınan bilgiye göre Çepni Mahallesi’nde bir işyerinde çalışan M.G isimli kişi taşıdığı malzemenin ayağına düşmesi sonucu hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralandı. Akkent Mahallesi’nde ise S.G isimli işçi ayağının kayarak düşmesi sonucu hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanarak hastanelik oldu.

Mimar Sinan Mahallesi’nde Ç.B isimli işçi çırak olarak çalıştığı işyerinde parmağını makineye sıkıştırması sonucu yaralandı.

Çorum’un Boğazkale İlçesi’nde bulunan Hattuşa’da kazı çalışması yapan E.B isimli kişi de ayağına taş düşmesi sonucu yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.

Çorum’da ATT olarak görev yapan Z.S (32) ise Çukurören Köyü’nde bir vakaya müdahale ettiği esnada elinde bulunan şırınga iğnesini sol el işaret parmağına batırması sonucu yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde bir işyerinde E.Ç (50) döküm parçalarını taşırken sağ ayağının üzerine düşürmesi sonucu, aynı bölgedeki başka bir fabrikada çalışan K.Ç (27) ise elini makinaya sıkıştırması sonucu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.

Sungurlu Kemallı Köyü’nde kasap olarak çalışan M.B (52) sağ el avuç içini bıçak ile kesmesi sonucu, Dodurga Alpagut Köyü’nde ise İ.E (39) şantiye içerisinde çalıştığı esnada ayağının kayması sonucu yere düşerek hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.

Öte yandan Kargı’ya bağlı Gölköy Köyü’nde ikamet eden H.B.Y (51) evde yemek yaptığı esnada bıçağın eline gelmesi sonucu parmağından yaralanarak Kargı Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

(Haber Merkezi)