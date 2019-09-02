İş kazasında yaralandılar

Çorum merkez ve ilçelerinde çok sayıda kişi iş kazalarında yaralandı. Alınan bilgiye göre Mimar Sinan Mahallesi’nde bir işyerinde çalışan H.M ve Ş.K isimli işçilerin başına profil denk geldi. İki işçi de hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Merkez Ulukavak Mahallesi’nde Y.E.K isimli işçi el arabasını ayağının üzerine devirmesi sonucu yaralanırken, Çepni Mahallesi’nde A.K isimli işçi demlik ağzındaki süzgecin telinin eline batması sonucu; Yeniyol Mahallesi’nde M.Y, işyerinde çuvalın ağzını kesmeye çalıştığı maket bıçağının elini kesmesi sonucu; Ankara yolu üzerindeki bir fabrikada ise S.G isimli işçi ayağının makineye çarpması sonucu yaralanarak hastanelik oldu.

İskilip’te S.F (38) isimli işçi tavandan eline tas düşmesi sonucu yaralanarak hastanelik olurken; Çorum Organize Sanayi Bölgesi’ndeki işyerlerinde de çok sayıda kaza yaşandı. Buna göre F.C (41) işyerinde yere düşen parçayı almak üzere yere eğildiği sırada kafasını tezgâha çarpması sonucu M.B (21) kaynak yaptığı esnada parmağına alüminyum parçasının düşmesi sonucu; H.A (21) parmağının demir bükme makinasına sıkışması sonucu; A.D (31) parmağını makineye sıkıştırması; S.K parmağını spiral aleti ile kesmesi sonucu; B.E parmağını kalıba sıkıştırması sonucu ve S.Ş (43) ise montaj yaptığı sırada parmağını demir parçalarına sıkıştırması sonucu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kargı İlçesi’ne bağlı İnceçay Köyü’nde S.D isimli kişi elini motor kayışına sıkıştırması sonucu, merkeze bağlı Mislerovacığı Köyü’nde S.K(67) balyozla kırdığı taş parçasının elini kesmesi sonucu; Çepni Mahallesi’nde T.S isimli işçi elini pres makinesine sıkışması sonucu; Sungurlu’da T.C (19) isimli işçi tuzluk kapağının sağ el parmağını kesmesi sonucu; Kırkdilim Köyü’ndeki bir inşaatta A.Ş (21) isimli işçi araç bakımı yaptığı esnada motor yağını değiştirdiği aracın, kaputunun sağ eline düşmesi sonucu; Elköy Köyü’nde A.T isimli işçi çöp kamyonunun kapısına kolunu sıkıştırması sonucu; Osmancık yolu üzerindeki Osmaniye Köyü’nde A.D (39) arıza yapan temizlik aracını onarmaya çalıştığı esnada şaftın çalışmaya başlaması sonucu sağ bacağından yaralandı.

Osmancık Çiftlikler Mahallesi’nde ise M.Ç isimli işçi kamyona tuğla yüklediği esnada dengesini kaybetmesi neticesinde kamyondan düşerek hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralandı. (Haber Merkezi)