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İş kazasında yaralandılar

Çorum merkez ve ilçelerinde meydana gelen iş kazalarında çok sayıda işçi yaralandı.

İş kazasında yaralandılar

Çorum merkez ve ilçelerinde meydana gelen iş kazalarında çok sayıda işçi yaralandı.

06 Ağustos 2019 Salı 23:47
İş kazasında yaralandılar

Alınan bilgiye göre ilimiz İskilip İlçesi’ndeki bir işyerinde çalışan H.K (46) isimli işçi vagon rayın kendisine çarpması sonucu yaralandı. Kendi imkanları ile İskilip Devlet Hastanesi’ne gelen işçi tedavisinin ardından taburcu edildi.

İskilip’te başka bir işyerinde ise Y.A (32) isimli işçi taşımış olduğu kamanın dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle sağ ayağının üzerine düşmesi neticesinde hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Yaralı işçi kendi imkanları ile geldiği İskilip Devlet Hastanesi’ndeki tedavisine müteakip taburcu edildi.

Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir işyerinde çalışan H.P (41) isimli işçi de ambalaj bölümünde çalıştığı esnada dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle yerde bulunan malzemeye ayağının takılarak sağ kolunun üzerine düşmesi sonucu hayati tehlike olmayacak şekilde yaralandı. Yaralı işçi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisine müteakip taburcu edildi.

Öte yandan Mecitözü İlçesi’ne bağlı Tanrıvermiş Köyü’nde ikamet eden A.A. (35) isimli kişi de kendi tarlasında ağaç kestiği sırada dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle sol elini yaraladı. Hayati tehlike olmayacak şekilde yaralanan kişi kendi imkanları ile geldiği Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisine müteakip taburcu edildi.

İş kazalarıyla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)

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