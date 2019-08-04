İş kazasında yaralandılar

Bu kapsamda Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde çok sayıda işçi kazalarda yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi alındı. Buna göre M.B (31) isimli işçi demir parçalarını sağ ayağına düşürmesi; H.M (25) taşıdığı malzemeleri ayağına düşürmesi; H.B (32) çalışırken düşerek dizini makineye vurması nedeniyle; T.Ü (27) elinde taşıdığı malzemeleri ayağına düşürmesi; S.A (34) zımba makinasının kumaşın üzerinden kayarak sol işaret parmağına batması; Ş.D (42) ürünlerdeki lekelerin çıkarılması için kullanılan spreyi soluması; E.G (23) çıt diye tabir edilen makina ile baskı yaptığı esnada sağ orta parmağının makinanın ortasına sıkışması; N.D (40) kamyon kapağın sol koluna çarpması; E.Ç (16) mesai çıkışında yol üzerinde bulunan demir saca sol dirseğini kestirmesi; V.Ü (44) döküm bölümünde çalıştığı esnada ayağının kayması ile düşmesi; S.B (25) traktöre demir sacı yüklediği sırada sağ elini sıkıştırması ve R.C (31) ise dikiş yaptığı sırada sol el serçe parmağını sıkıştırması neticesinde hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı.

Çorum’da Mimar Sinan Mahallesi’nde E.T isimli kişi çalıştığı işyerinde karton baskı makinasına sıkışan kağıdı stop etmeden çıkarırken elinin karton baskı makinasına sıkıştırması; Bahçelievler Mahallesi’nde Y.E.G isimli kişi parke taşı kestiği sırada parmağından; Buharaevler Mahallesi’nde N.Ö işyerinde parmağını depo kapısına sıkıştırması; Üçtutlar Mahallesi’nde R.S vidanjör hortumundan çıkan suyun eline gelmesi; Çorum’da başka bir işyerinde S.E isimli işçi kamyon kasasından malzeme indirdiği sırada düşmesi; Çepni Mahallesi’nde M.A işyerinde dengesini kaybetmesi neticesinde düşmesi ve Çöplü Mahallesi’nde ise O.A isimli işçi de çalışmış olduğu işyerinde bıçak ile et keser iken bıçağı ayağına kaçırması sonucu hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralandı.

Sungurlu Yenihayat Mahallesi’nde R.K isimli kişi çalışmış olduğu işyerinde parmağını iki silindir arasına sıkıştırması sonucu hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanırken, aynı ilçenin Bahçelievler Mahallesi’nde ise M.Ö isimli işçi atık malzemeleri attığı sırada elini teneke kesmesi sonucu yaralandı. Kazalarda yaralananlar hastanede tedavilerinin ardından taburcu edilirken, olaylarla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)