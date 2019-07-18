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İş kazasında yaralandılar

Çorum merkez ve ilçelerinde çok sayıda işçi iş kazasında yaralandı.

İş kazasında yaralandılar

Çorum merkez ve ilçelerinde çok sayıda işçi iş kazasında yaralandı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 23:17
İş kazasında yaralandılar

Gülabibey Mahallesi’nde M.D isimli işçi çöp konteynırı boşalttığı sırada elinde bulunan dalı çöpe atarken gözüne gelmesi sonucu yaralandı.

Organize Sanayi Bölgesi’nde K.A (39) isimli işçi sevkiyat bölümünde kullanmış olduğu kamyonun kupa bölümüne sıkışan malzemeyi çıkarmaya çalıştığı esnada sağ elini kupa bölümüne sıkıştırması sonucu; A.Y (44) kaynak yaptığı demirin bileğine düşmesi sonucu; Y.A (34) depo bölümünde çalıştığı esnada dengesini kaybedip düşmesi sonucu; A.U (45) sevkiyat bölümünde çalıştığı esnada kullanmış olduğu kamyonun kasasını açtığı esnada ayağının kayarak sırt üstü düşmesi sonucu yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

İskilip’te M.B (28) işyerinde düşerek sağ ayağından hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanırken, merkez Akkent Mahallesi’nde A.S temizlik spreyinin gözüne gelmesi sonucu yaralandı. Merkezde E.Ç (38) isimli işçi yemekhanede bıçak ile sağ elinden yaralanırken, Ulukavak Mahallesi’nde D.Y isimli işçi et keserken elini kesti.

Çepni Mahallesi’nde ise İ.U isimli işçi rüzgardan dolayı yerinden çıkan kapının üzerine düşmesi sonucu hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

(Haber Merkezi)

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