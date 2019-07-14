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İş kazasında yaralandılar

Çorum’da çok sayıda kişi geçirdikleri iş kazası sonucu yaralanarak hastanelik oldu.

İş kazasında yaralandılar

Çorum’da çok sayıda kişi geçirdikleri iş kazası sonucu yaralanarak hastanelik oldu.

14 Temmuz 2019 Pazar 21:25
İş kazasında yaralandılar

Alınan bilgiye göre Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir işyerinde çalışan A.U.(38) çıt çıt makinesi elini taptırması sonucu hastanelik oldu.

Organize Sanayi Bölgesi’nde yaşanan diğer kazada R.Ç (59) isimli işçi spiral makinası ile çalıştığı esnada ayağından hayati tehlikesi olmayacak şeklide yaralandı. OSB’de başka bir işyerinde çalışan M.S (24) elinden yaralanırken, Ş.T (42) isimli işçi de taşıdığı demir malzemelerin sağ ayağına düşürmesi neticesinde yaralandı.

Köprüalan Köyü’nde Y.E (53) isimli kişi ise tarlada çalıştığı esnada suyun tanzikli gelerek vananın patlaması sonucu hayati tehlike olmayacak şekilde yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Dodurga Alpagut Köyü’nde bir işyerinde çalışan M.Ü (42) ise konver makinasına elini sıkıştırması sonucu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanarak Dodurga Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Gülabibey Mahallesi’nde ise E.E isimli kişi çalıştığı iş yerinde soda kolisinin başına düşmesi sonucu hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanarak hastanede tedavisinin ardından taburcu edildi.

(Haber Merkezi)

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