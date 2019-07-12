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İş kazasında yaralandılar

Çorum merkez ve ilçelerinde çok sayıda kişi iş kazasında yaralandı.

İş kazasında yaralandılar

Çorum merkez ve ilçelerinde çok sayıda kişi iş kazasında yaralandı.

12 Temmuz 2019 Cuma 23:49
İş kazasında yaralandılar

Alınan bilgiye göre Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde İ.M (22) isimli işçi fırında çalıştığı esnada tuvalet taşının kırılarak sağ ayağının üzerine düşmesi sonucu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Yaralı işçi sevk edildiği Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisine müteakip taburcu edildi.

Çorum’da bir işyerinde çalışan E.S isimli işçi sebze doğrarken elini keserek hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanırken, Karakeçili Mahallesi’nde H.K isimli kişi kafasını manav reyonuna çarpması sonucu hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralandı.

OSB’deki diğer bir kazada H.S (26) isimli işçi temizlik yaptığı sırada temizlik maddesinin sağ gözüne temas etmesi sonucu yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tedavisine müteakip taburcu edildi.

Mimar Sinan Mahallesi’nde ise G.T isimli kişi işyerinde sağ başparmağını makineye kaptırması sonucu hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralandı. Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tedavisine müteakip taburcu edildi.

Mimar Sinan Mahallesi’ndeki diğer kazada A.A isimli işçi ıspatulanın sol el başparmağının kesmesi sonucu hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanırken, Çepni Mahallesi’nde de F.K isimli işçi kaza geçirerek yaralandı. Yine Çepni Mahallesi’nde S.Y sol el orta parmağının motosiklet zinciri arasına sıkışması sonucu yaralandı.

Ankara yol üzerindeki bir fabrikada çalışan İ.K (32) isimli şahıs mermer taşını makinaya yelleştirdiği sırada dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle taşı parmağına düşürmesi sonucu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisine müteakip taburcu edildi.

Çorum’un Osmancık İlçesi’nde ise R.Y isimli işçi demir boruları taşıdığı esnada boruları sağ ayağına düşürmesi sonucu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Yaralı işçi Osmancık Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisine müteakip taburcu edildi.

İş kazalarıyla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 12.07.2019 23:54
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