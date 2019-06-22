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İş kazasında yaralandılar

Çorum merkezde yaşanan kazalarda çok sayıda işçi yaralandı.

İş kazasında yaralandılar

Çorum merkezde yaşanan kazalarda çok sayıda işçi yaralandı.

22 Haziran 2019 Cumartesi 00:24
İş kazasında yaralandılar

Alınan bilgiye göre Ayarık Bağları’ndaki olayda S.M.S.S isimli yabancı uyruklu kişi çalıştığı bağ evinde ayağının kayması sonucu hayati tehlike arzetmeyecek şekilde yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.

Çepni Mahallesi’nde M.A isimli işçi inşaatta dengesini kaybederek düşmesi sonucu, Ö.H.C isimli işçi işyerinde traktör camı temizlediği sırada parmağının kesilmesi sonucu; H.C isimli işçi mobilya montajı yaptığı sırada merdivenin kırılması sonucu elinde bulunan tahta parçasının kafasına gelmesi sonucu; F.K isimli işçi su bardağının elinde kırılması sonucu ve İ.G isimli kişi de çalıştığı işyerinde sağ el orta parmağını pervaz makinesine kaptırması sonucu hayati tehlike arz etmeyecek yaralanarak tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışan M.S (37) isimli işçi dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu düşmesi sonucu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanarak Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. OSB’deki diğer kazalarda da R.P (33) isimli işçi makinenin sağ omuzuna çarpması neticesinde; B.Y (27) malzemeleri yerden kaldırdığı esnada sağ elinin parmaklarını malzeme ile makine arasına sıkıştırması sonucu; H.Ç (35) isimli işçi de yıkama makinalarının filtrelerini değiştirdiği sırada sağ kolunu makinaya çarpması neticesinde hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Yaralı işçiler Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavilerine müteakip taburcu edildi. İş kazalarıyla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)

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