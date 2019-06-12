İş kazasında yaralandılar

Alınan bilgiye göre Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren işyerlerinde çalışan S.S (26) hava filtresinin kafasına çarpması neticesinde; A.K (37) el arabası ile demir profil arasına sağ elini sıkıştırması sonucu; Y.B.D (33) döküm bölümünde çalıştığı sırada sıcak alüminyum parçalarının sol koluna sıçraması sonucu; M.T (39) taşıdığı sacları sol elini düşürmesi sonucu ve Z.Ç (55) isimli bayan ise mutfak bölümünde çalıştığı sırada elinde bulunan su bardağının kırılarak parmağını kesmesi sonucu hayati tehlike olmayacak şekilde yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavilerine müteakip taburcu edildi.

Sungurlu Bahşılı Köyü’nden E.K (56) isimli kişi de devrilen traktör römorkunu kaldırmaya çalıştığı esnada sol el parmaklarından hayati tehlikesi bulunmayacak şekilde yaralandı.

Çepni Mahallesi’ndeki bir işyerinde çalışan G.Y isimli kişi tabak yıkadığı sırada eline iğne batması sonucu yaralanırken, Üçtutlar Mahallesi’nde de M.S isimli kişi araç yıkadığı sırada köpüklü ve paslı suyun gözüne gelmesi sonucu hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralandı.

(Haber Merkezi)