İş kazasında yaralandılar

Alınan bilgiye göre Alaca Akören Köyü’nde K.A (27) isimli kişi köye getirmiş olduğu sulama borularını sürücülüğünü yaptığı araçtan indirdiği sırada ayağının kayması sonucu araçtan düşerek yaralandı. Yaralı şahıs Alaca Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisine müteakip ileri tetkik için Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Çorum’da merkezdeki bir işyerinde çalışan Ç.K isimli kişi kaza geçirerek Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Başka bir işyerinde çalışan H.A isimli işçi de sondanın kırılması ile logarın içerisine düşerek yaralandı. Çepni Mahallesi’ndeki bir işyerinde de M.D isimli işçi ayağının kayması ile düşerek yaralandı. Kunduzhan Mahallesi’nde B.C.Ş isimli işçi tadilat yaptığı sırada makinan bir anda çalışarak ayağına çarpması sonucu yaralandı.

Çorum Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir işyerinde çalışan M.T (39) yemekhane bölümünde düşerek sırt bölgesinden hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Yaralı işçi sevk edildiği Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tedavisine müteakip taburcu edildi.

Osmancık Yazı Mahallesi’ndeki bir işyerinde çalışan B.G ütü yaptığı esnada bayılması sonucu sol el orta parmağından hayati tehlike olmayacak şekilde yaralandı. Kargı Yeşilköy’de ikamet eden F.S. (74) isimli şahıs evinin önünde tavuk kestiği esnada elindeki bıçağı kaydırarak sağ elinden hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tedavisine müteakip taburcu edildi.

Merkez Kadıkırı Köyü’nde faaliyet gösteren bir işyerinin deposunda işçi olarak çalışan S.Ö (30) kolileri kaldırdığı esnada sağ elinin bilek kısmını incitmesi sonucu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanırken, merkezdeki başka bir işyerinde çalışan İ.Y isimli kişi de dolap ile et kargası arasına sıkıştırması sonucu yaralandı.

(Haber Merkezi)