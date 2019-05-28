İş kazasında yaralandılar

Ankara yolu üzerindeki bir işyerinde çalışan A.A.S isimli kişi koluna kalıp tahtası düşmesi sonucu; Çepni Mahallesi’nde C.Ö isimli işçi çalıştığı okulun bodrum katında çıkan dumana müdahale ederken dumandan etkilenmesi sonucu; Mimar Sinan Mahallesi’nde M.D isimli işçi elini makinaya kaptırması sonucu; aynı bölgede H.C isimli işçi ayağının takılıp yere düşmesi sonucu; A.B isimli işçi elinin ağaç tomrukları arasında kalması sonucu ve M.K isimli işçi de işyerinde merdivenlerden düşmesi sonucu hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralandı.

OSB’DEKİ KAZALAR

Çorum Organize Sanayi Bölgesi’ndeki işyerlerinde de çok sayıda iş kazası yaşandı. Buna göre OSB’deki bir işyerinde çalışan M.S (35) forküftin geriye doğru geldiği esnada sol ayağının üzerinden geçmesi neticesinde; Y.Ş (42) kullandığı kepçeden düşerek; H.S (23) işyerinde yere düşmesi sonucu ayağından; U.Ü (34) buhar hortumunu elinden kaydırarak buharın beline isabet etmesi sonucu; M.Ö (48) taşıdığı demir parçasının ayağına düşmesi sonucu; H.Ç (44) makinadaki cıvatanın sıçrayarak sağ gözüne gelmesi sonucu; A.A. (42) makinadan mobilya parçasının fırlayarak sol gözüne girmesi sonucu; M.B (39) sevkiyat bölümünde elinin üzerine malzeme düşmesi sonucu, D.K (47) isimli işçi taşıdığı kolileri ayağına düşürmesi sonucu ve T.S (22) isimli kişi de elindeki çekici sol ayağına düşürmesi sonucu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. İş kazalarıyla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı. Ayrıca Çorum-Ankara yolu üzerindeki bir işyerinde ise B.Ş (34) gübre toplama aracına baş parmağını sıkıştırması sonucu yaralandı.

İLÇELERDEKİ KAZALAR

Öte yandan İskilip Çomu Köyü’nde M.A (33) isimli işçi başparmağına halat çarpması; Sungurlu Karakaya Köyü’nde S.K (36) çıktığı merdivenden ayağının kayarak düşmesi ve başını merdivenin köşe kısmına vurması sonucu; Bayat Barak Köyü’nde A.H (60) hızar motoru ile odun kestiği sırada odunun yerden sekerek sol ayağına temas etmesi sonucu; Bayat’ta karayolları ekibinde işçi olarak çalışan F.Ç (36) levha çakarken sol elinden; Sungurlu Kırıkkale Karayolu üzerindeki bir işyerinde çalışan M.Ş (31) temizlik yaptığı cam rafın kırılarak elini kesmesi sonucu; Sungurlu Sunguroğlu Mahallesi’nde H.B işyerine malzeme indirirken kamyonetin kasasında dengesini kaybedip düşmesi sonucu; Sungurlu Büyükpolatlı Köyü’nde A.D. (57) spiral makinası ile evinin avlusunda pulluk adı verilen tarım aletini tamir ettiği sırada spiral makinasının hâkimiyetini kaybederek sağ el bilek kısmına temas etmesi sonucu yaralanarak tedavi altına alındı.

İş kazalarıyla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)