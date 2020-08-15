İş kazasında canından oldu
Çorumlu bir genç, Ankara’da bir inşaatta geçirdiği iş kazası sonucu hayata veda etti.
Güncel 15.08.2020, 16:57
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Çorumlu bir genç, Ankara’da bir inşaatta geçirdiği iş kazası sonucu hayata veda etti. Uğurludağ İlçesi Aşılıarmut Köyü nüfusuna kayıtlı Serkan Arpuş, Ankara'da çalıştığı inşaatta geçirdiği iş kazası sonucu yaşamını yitirdi.
Kısa bir süre önce askerden geldiği öğrenilen Serkan Arpuş’un cenazesi, Cumartesi günü Aşılıarmut Köyü’nde toprağa verildi. (Haber Merkezi)
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