İş kazasında can verdi
Ankara Kahramankazan'da bir fabrikada çalışan Çorumlu işçi Hıdır Kaya, çalıştığı işyerinde feci şekilde can verdi.
Güncel 10.12.2021, 19:17
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İddialara göre, fabrikada çalıştığı esnada Hıdır Kaya'nın üzerine parça düştü. Kaya'nın ezildiğini gören iş arkadaşları hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kaya'ya ilk müdahaleyi yapsa da kurtaramadı.
Kaya'nın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Yaylabaşı Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen talihsiz işçi, Kahramankazan Asri Mezarlığında toprağa verildi. (Haber Merkezi)
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