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İş kazası yaraladı

Çorum’da iki işçi iş kazası nedeniyle yaralandı.

İş kazası yaraladı

Çorum’da iki işçi iş kazası nedeniyle yaralandı.

14 Haziran 2019 Cuma 21:04
İş kazası yaraladı

Alınan bilgiye göre Çorum’da Ankara yolu üzerinde bulunan bir fabrikada çalışan A.G (30) isimli işçi kafasını ağaç parçasına çarpması sonucu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir işyerinde çalışan M.H (27) isimli kişi ise demir boruları sağ elinin üzerine düşürmesi neticesinde hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisine müteakip taburcu edildi. İki kazayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatı ile soruşturma açıldı.

(Haber Merkezi)

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