İş kazası yaraladı

Alınan bilgiye göre Ankara yolu üzerinde bir işyerinde çalışan F.U paketleme yaptığı sırada parmağının kolilerin arasına sıkışması sonucu hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanırken, Bahçelievler Mahallesi’ndeki bir işyerinde çalışan S.B ise işyerinde ayağına kereste düşmesi sonucu yaralandı.

Osmancık İncesu Köyü’nde çalışan E.D (22) iki metre yüksekten düşerek yaralanırken, İskilip Çomu Köyü’nde ise Y.E (34) isimli kişi düşerek, A.Ş (31) kompresör cihazını kaldırması neticesinde bel kısmından hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.

Çorum Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir işyerinde çalışan B.Ş (35) el pompası ile hava bastığı sırada sağ elini sıkıştırması, aynı bölgedeki başka bir işlerinde çalışan E.Ç (45) üretim bölümünde klozet taşırken başına düşürmesi sonucu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tedavilerine müteakip taburcu edildi.

Çorum-Ortaköy Karayolu üzerindeki bir işyerinde çalışan C.B (40) boru anahtarı ile çalıştığı sırada sol el işaret parmağından hayati tehlikesi olmayacak yaralanırken, Dodurga’ya bağlı Alpagut Köyü’nde çalışan M.A (30) baca kısmında çalıştığı sırada taş parçasının sol dizine çarpması sonucu; Dodurga Ayva Köyü’nde çalışan U.A (72) dengesini kaybederek düşmesi sonucu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanarak sevk edildikleri Dodurga Devlet Hastanesi’ndeki tedavilerine müteakip taburcu edildi.

Mecitözü Alancık Köyü’nde ikamet eden N.S (63) ise evinin bahçesinde motorlu testere ile odun kestiği sırada dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle sol elinden yaralandı. Yaralı Mecitözü Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi için Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

İş kazalarıyla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)