İş kazası yaraladı

Alınan bilgiye göre merkeze bağlı Kuşsaray Köyü’nde ikamet eden H.İ (47) motorlu testere ile evinin bahçesinde odun keserken sol ayağından yaralanarak hastanelik oldu. Kargı Günyazı Köyü’nden V.Y (58) ise ormanlık arazide kesim yaptığı esnada üzerine ağaç devrilmesi neticesinde şahıs hayati tehlikesi bulunmayacak şekilde yaralanarak Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Bayat Kunduzlu Köyü Kuşçuçimen Yaylası’nda ağaç kesimi yapmakta olan C.B. (40) isimli işçi de kestiği ağacın altında kalması sonucu olay yerinde vefat etti.

Çepni Mahallesi’ndeki bir işyerinde çalışan A.B isimli kişi ayağını burkarak yaralandı. Gazi Caddesi üzerindeki bir mağazada çalışan F.Ç isimli kişi de çalıştığı işyerinde demir çubuğun ayağının üzerine düşmesi sonucu hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralandı.

Çorum Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir işyerinde çalışan M.Y,H (30) kafasını alçı yaptığı tavana vurması sonucu hayati tehlikesi bulunmayacak şekilde yaralanarak hastanelik oldu. Mimar Sinan Mahallesi’ndeki bir işyerinde çalışan D.F isimli kişi tornavidanın eline batması sonucu; H.V isimli kişi ise sol el parmağının üzerine parça düşmesi sonucu yaralandı. Gülabibey Mahallesi’nde ise M.Ç isimli işçi yüksekten düşerek yaralandı.

(Haber Merkezi)