Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 17°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
103509
ALTIN
275.013
DOLAR
5.6953
STERLİN
7.0180
EURO
6.2373

İş kazası yaraladı

Çorum merkez ve ilçelerinde çok sayıda işçi geçirdikleri iş kazaları sonucu yaralandı.

İş kazası yaraladı

Çorum merkez ve ilçelerinde çok sayıda işçi geçirdikleri iş kazaları sonucu yaralandı.

02 Ekim 2019 Çarşamba 22:05
İş kazası yaraladı

Alınan bilgiye göre İskilip Hacıpiri Mahallesi’nde önceki gün öğlen saatlerinde yaşanan olayda B.D isimli işçi elini mobilya keserken hızara kaptırması sonucu hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralandı. İskilip’te başka bir işyerinde çalışan İ.B. (38) isimli işçi de demir direklerin sağ ayağının üzerine düşmesi sonucu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanarak hastanelik oldu. Ayrıca İskilip’te E.A (24) isimli işçi de çalışırken sol kolunun üzerine düşerek yaralandı.

Kale Mahallesi’nde S.S isimli işçi cam sildiği sırada ayağının altındaki kasanın kayması sonucu düşerek hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanırken, Gülabibey Mahallesi’nde L.Ç isimli işçi cam sürahinin kenarının serçe parmağını kesmesi sonucu hastanelik oldu. Çepni Mahallesi’nde de F.T isimli kişi işyerinde merdivenlerden inerken taşıdığı çorba kazanının ayağına dökülmesi sonucu hayati tehlike arz edecek şekilde yaralandı.

Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde bir işyerinde çalışan H.B (40) dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle sol ayağını masaya çarpması sonucu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. OSB’deki diğer kazada R.K (46) ise demir parçalarının sol ayağının üzerine düşmesi sonucu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Çorum OSB’deki başka bir kazada ise S.B ve U.L (24) isimli işçiler malzeme arabası ile malzemeleri taşıdığı esnada arabanın devrilmesi sonucu yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildiler.

Yaşanan iş kazalarıyla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
"Ortak hedef eğitimde çıtayı yükseltmek"
"Ortak hedef eğitimde çıtayı yükseltmek"
Gazeteci çift evlilik yolunda ilk adımı attı
Gazeteci çift evlilik yolunda ilk adımı attı
“Yaşlılar başımızın tacı”
“Yaşlılar başımızın tacı”
Vali Çiftçi’den taziye ziyareti
Vali Çiftçi’den taziye ziyareti
6 kazada 14 yaralı
6 kazada 14 yaralı
Belediye’den esnafa dolandırıcılık uyarısı
Belediye’den esnafa dolandırıcılık uyarısı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim