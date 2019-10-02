İş kazası yaraladı

Alınan bilgiye göre İskilip Hacıpiri Mahallesi’nde önceki gün öğlen saatlerinde yaşanan olayda B.D isimli işçi elini mobilya keserken hızara kaptırması sonucu hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralandı. İskilip’te başka bir işyerinde çalışan İ.B. (38) isimli işçi de demir direklerin sağ ayağının üzerine düşmesi sonucu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanarak hastanelik oldu. Ayrıca İskilip’te E.A (24) isimli işçi de çalışırken sol kolunun üzerine düşerek yaralandı.

Kale Mahallesi’nde S.S isimli işçi cam sildiği sırada ayağının altındaki kasanın kayması sonucu düşerek hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanırken, Gülabibey Mahallesi’nde L.Ç isimli işçi cam sürahinin kenarının serçe parmağını kesmesi sonucu hastanelik oldu. Çepni Mahallesi’nde de F.T isimli kişi işyerinde merdivenlerden inerken taşıdığı çorba kazanının ayağına dökülmesi sonucu hayati tehlike arz edecek şekilde yaralandı.

Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde bir işyerinde çalışan H.B (40) dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle sol ayağını masaya çarpması sonucu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. OSB’deki diğer kazada R.K (46) ise demir parçalarının sol ayağının üzerine düşmesi sonucu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Çorum OSB’deki başka bir kazada ise S.B ve U.L (24) isimli işçiler malzeme arabası ile malzemeleri taşıdığı esnada arabanın devrilmesi sonucu yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildiler.

Yaşanan iş kazalarıyla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)