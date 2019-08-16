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İş kazası yaraladı

Çorum’da çok sayıda işçi çalışırken geçirdikleri kazalarda yaralandı.

İş kazası yaraladı

Çorum’da çok sayıda işçi çalışırken geçirdikleri kazalarda yaralandı.

16 Ağustos 2019 Cuma 22:19
İş kazası yaraladı

Sungurlu Hacettepe Mahallesi’nde M.A.T isimli işçi çalışırken traktör römorkuna parmağını sıkıştırması sonucu yaralanarak hastanelik oldu. Aynı mahalledeki ikinci kazada ise İ.Ç isimli işçi sol kolunu direğe vurması sonucu hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralandı.

Merkez Yeniyol Mahallesi’nde C.Ç isimli işçi cami bahçesinde temizlik yaptığı sırada dikkatsizlik sonucu düşerek hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralandı. Bahçelievler Mahallesi’nde ise A.S isimli işçi market deposundan et çıkarttığı sırada düşerek hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralandı.

Dodurga Alpagut Köyü’nde faaliyet gösteren bir işyerinde çalışan M.G (27) yeraltında kazı yaptığı esnada tavandan düşen taş parçalarının sağ eline düşmesi sonucu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanarak Dodurga Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Çorum Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir işyerinde ise Y.Ö isimli işçi zımba makinası çalıştığı esnada dikkatsizliği ve tedbirsizliği sonucu elinden hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

OSB’deki diğer kazada E.A (28) isimli işçi hava borusu temizliği yaptığı sırada dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle demir parçasının sol koluna gelmesi sonucu yaralanarak Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisine müteakip taburcu edildi. OSB’de M.B (30) isimli işçi ise kaynak yaptığı sırada dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle demir parçasını sol eline düşürmesi sonucu yaralanarak hastanelik oldu.

İskilip Çomu Köyü’nde ise M.K (38) isimli işçi ise ağaç kestiği sırada parmağını ağaçlara sıkıştırması sonucu yaralanarak İskilip Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. İş kazalarıyla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısının talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)

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