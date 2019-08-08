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İş kazası yaraladı

Çorum’da meydana gelen iş kazalarında işçiler yaralanarak hastanelik oldu.

İş kazası yaraladı

Çorum’da meydana gelen iş kazalarında işçiler yaralanarak hastanelik oldu.

08 Ağustos 2019 Perşembe 20:08
İş kazası yaraladı

Alınan bilgiye göre Çorum Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikada çalışan E.Ş (27) isimli işçi dikkatsizlik sonucu düşerek hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanarak hastanelik oldu.

Başka bir işyerinde çalışan M.A (26) isimli işçi ise elindeki matkap ile çalıştığı esnada dikkatsizliği ve tedbirsizliği sonucu elinden hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Yaralı işçi kendi imkânları ile geldiği Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisine müteakip taburcu edildi.

Akkent Mahallesi’nde ise S.C isimli işçi Portlift üzerinden ayağına eşya düşmesi sonucu hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanarak hastanelik oldu.

İş kazalarıyla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)

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