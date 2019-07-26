İş kazası yaraladı

Alınan bilgiye göre Mimar Sinan Mahallesi’nde A.B isimli işçi düşerek hayati tehlike arzetmeyecek şekilde yaralanınca hastanelik oldu. Akkent Mahallesi’nde E.A isimli işçi kamyon üzerinden dengesinin kaybedip düşünce yaralanırken, Osmancık Koyunbaba Mahallesi’nde A.Ö isimli kişi inşaatta ölçü aldığı sırada düşerek yaralandı.

Boğazkale’de bir inşaatta çalışan S.M (61) ise ayağının kayarak düşmesi sonucu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanarak Boğazkale Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi için Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Sungurlu’da İl Özel İdaresi’nde çalışan B.D (54) isimli kişi Arabaçayı Köyü’nde çöp kamyonuna çöp konteynerini bağladığı sol elini sıkıştırması sonucu yaralanarak hastanelik oldu. Sungurlu Çiftlik Köyü’ndeki cezaevi inşaatında çalışan O.A (44) isimli kişi de fayans döşediği esnada sağ el orta parmağını kesmesi neticesinde yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.

Çorum-Ankara karayolu üzerindeki bir fabrikada çalışan A.E (41) tel germe makinasında çalıştığı esnada sol elinden hayati tehlikesi bulunmayacak şekilde yaralanırken, Çorum Organize Sanayi Bölgesi’ndeki çeşitli fabrikalarda çalışan D.D (48) matkap ucunun yerinden çıkarak sağ eline gelmesi sonucu; T.E (47) demir olan ekmek teknesinin altına sol elini sıkıştırması sonucu; İ.B (42) elini kapıya sıkıştırması sonucu; M.U (34) ile S.K (38) erimiş metali kalıplara döktükleri esnada meydana gelen patlama sonucu ve M.F.C (33) ise aracın kaputunun baş kısmına düşmesi sonucu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Yaralı işçiler Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, iş kazalarıyla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)