İş kazası yaraladı

Alınan bilgiye göre Ulukavak Mahallesi’nde H.G isimli işçi elini ekmek dilimleme makinesine kaptırması sonucu hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Çepni Mahallesi’nde H.İ.C çalıştığı işyerinde gaz ile alevin yüzüne gelmesi sonucu hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanırken, aynı bölgede H.Ç isimli işçi de üzerine tuğla düşmesi sonucu yaralandı. Mimar Sinan Mahallesi’nde E.Ş isimli işçi iki tomruğun arasına elinin sıkıştırması sonucu; A.Ç isimli işçi ise asansörden indiği esnada ayağını sıkıştırması sonucu hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralandı.

İskilip’te B.U (43), H.İ.A (28) ve F.T (34) isimli işçiler ayaklarının kayması sonucu düşerek hayati tehlike olmayacak şekilde yaralandı. Yine İskilip’te H.C (35) tadilat yaptığı ağacın sağ ayak diz altına ve sağ işaret parmağına düşmesi neticesinde yaralanarak İskilip Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. İskilip’te E.Ö (43) isimli işçi ayağını sıkıştırması sonucu; E.R (38) ise kullandığı çekici sol eline vurması sonucu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanarak İskilip Devlet Hastanesi’nde tedavisinin ardından taburcu edildi.

İş kazalarıyla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)