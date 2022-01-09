İş Kadınları’nın inceliği

5 Ocak, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ın doğum günüydü.

Bugün, Çalışan Gazeteciler Günü…Aynı zamanda, Spor Yönetmenimiz ve spor yazarımız Hüseyin Aşkın’ın doğum günü…

Çorum İş Kadınları Derneği Başkanı Semrin Kaleli ile Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Tuğut, Cumartesi günü gazetemizi ziyaret ederek, tüm bu yıldönümlerini birlikte kutlama inceliğini gösterdiler.

Kaleli ve Tuğut, Yolyapar ve Aşkın’a, tüm arkadaşları adına nice mutlu yıllar dileğinde bulundular.

(Taner ŞİMŞEK)

