İş kadınlarının etkinliklerine katkıda bulunanlara teşekkür 

Çorum İş Kadınları Derneği Başkanı Semrin Kaleli, bugün kutlanmakta olan Dünya Kadın Girişimciler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Tufan Köse’ye, Çorum’da kadını ekonomik alanda güçlendirme girişimlerine desteklerinden dolayı teşekkür etti. Etkinliklerine katkı sağlayan tüm kamu kuruluşları ve STK yöneticilerine de minnettarlığını ifade etti.

(Haber Merkezi)

