İş kadınlarına ziyaret

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Çorum İl Teşkilatı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında iş kadınlarını ziyaret etti.

DEVA İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, İl Başkan Yardımcısı Kadın Politikaları Başkanı Zehra Benli, Merkez İlçe Başkanı Ertan Eliaçık, İl Başkan Yardımcısı Teşkilat İşleri Başkanı Av. Halil Afşar, İl Başkan Yardımcısı Gençlik Politikaları Başkanı Cihad Eker ve İl Sekreteri Yaren Güney’den oluşan heyet, her gün yeni bir mucizeler yaratan, her adımda dünyayı güzelleştiren kadınların gününü kutladı.

(Haber Merkezi)

