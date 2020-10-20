İş Kadınları Derneği’nden “Sivil Toplum Platformu” ve “Çalıştay”

Çorum İş Kadınları Derneği (İŞKAD), kadınların iş teminine katkıda bulunmak üzere “Kadın İş Aş Projesi”ni hayata geçiriyor.

Projenin, İŞKAD’ın koordinatörlüğünde Çorum Belediyesi’nin paydaşlığı ile planlandığı ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklendiği bildirildi. 12 Ekim 2021 tarihine kadar sürecek proje ile, Çorum halkına pek çok kazanımlar sağlanması amaçlanıyor.

İŞKAD Başkanı Semrin Kaleli, Yönetim Kurulu adına yaptığı açıklamada, projenin amaçlarını şöyle sıraladı:

“Bu proje ile katılımcıların;

Kurumsal kapasite ve örgütlenme yeteneğini güçlendirmek,

Yerel, ulusal ve kamusal karar alma mekanizmalarına katılımlarını arttırmak,

Çok taraflı, proje odaklı çalışma kültürü kazanmalarına katkı sağlamak,

Sivil Toplum Kuruluşları arasında güç birliği oluşturarak, yerelde ekonomik-demokratik değerleri ve işbirliği kültürünü geliştirmek,

Nitelikli bir sivil toplum dayanışmasının ortaya çıkmasına temeller atmak,

Kadınların kentsel yönetimde sosyal-toplumsal katılımlarının güçlendirilmesine katkı sağlayarak yönetişim kavramını bilinir ve uygulanabilir kılmak,

Yaklaşık 100 kadını girişimcilik konusunda bilinçlendirerek işgücüne katılımlarının önünü açmak hedeflenmektedir.”

PLATFORM VE ÇALIŞTAY

Başkan Semrin Kaleli, projenin tanıtım, bilinçlendirme, görünürlük etkinlikleri ile başlayacağını belirterek, öngörülen çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

“Kurumsal yönetim kapasitesi güçlendirme eğitimleri,

Sivil Toplum Eylem Platformu (STEP),

Sivil Toplum Bilinci Deneyim Paylaşımı Çalıştayı (Sosyal-Den For Women)

Güç Birliği Diyalog Toplantıları

Duyarlılık ve farkındalık etkinlikleri ile 1 yıl devam etmesi planlanmaktadır.”

KATKIDA BULUNANLARA TEŞEKKÜR

İŞKAD Yönetim Kurulu’nun açıklaması şöyle devam ediyor:

“Şehrimizin, ekonomik, sosyal, kültürel ve demokratik değerlerine katkı sağlaması temennisiyle Kadın İçin Aş Projesi basın bildirisini Çorum Kamuoyu ile paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Projemizin hayat geçmesinde bize yardımlarını esirgemeyen Çorum Milletvekilimiz Sayın Ahmet Sami Ceylan’ a,

Paydaşlık teklifimizi kabul ederek, projemize güç veren, Çorum Belediye Başkanımız Sayın Halil İbrahim Aşgın’ a,

Her projemizde bize ilham veren, değerli abimiz Sayın Mehmet Yolyapar’ a,

Projemizin kaleme alındığı aşamalarda bize adım adım yol gösteren Çorum Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Sayın Mustafa Bayrak’ a, projemize bilgi ve tecrübelerini esirgemeyen, Çorumlu sanayici - iş insanlarımıza gönülden teşekkürlerimizle.”