İş insanlarından Alp bebeğe destek

Çorum’da sağlık çalışanları Sevilay ve Mustafa Keskin çiftinin 3 aylık çocukları olan Alp için 8 Mart 2022 tarihi itibariyle başlatılan yardım kampanyası kapsamında gerekli olan paranın toplanabilmesi için gönüllüler tarafından İnönü Caddesi Denizbank yanında geçtiğimiz Cumartesi günü açılan ve 1 Nisan 2022 tarihine kadar devam edecek olan kermesi iki iş insanı da destek oldu.

Çorum’da faaliyetlerini sürdüren Keskin Tavukçuluk sahibi Murat Arslan ve kermesin açıldığı günden bugüne aileyi yalnız bırakmayan Öykü Dürüm sahibi Elvan Kılıç, Keskin çiftinin bebeklerinin tedavisi için yüklü miktarda bağışta bulunup diğer iş insanlarını kermese davet etti.

Arslan ve Kılıç, Çorum halkının büyük desteği ile SMA tedavisi için gerekli olan paranın toplandığı ve halen Amerika Birleşik Devletleri’nde tedavisine devam edilen Zehra Meva Kalınsazlıoğlu gibi minik Alp’in de yaşatılması için tüm hayırseverlerin desteğini beklediklerini söyledi.

(Yusuf ÇINAR)