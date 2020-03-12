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İş hayatındaki kadınlar anlatıldı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından Çorum Belediyesi Bahçelievler Kadın Kültür Merkezinde ‘’ İŞKUR ve İŞ HAYATINDA, İŞ’TE KADIN’’ konulu konferans gerçekleştirildi.

İş hayatındaki kadınlar anlatıldı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından Çorum Belediyesi Bahçelievler Kadın Kültür Merkezinde ‘’ İŞKUR ve İŞ HAYATINDA, İŞ’TE KADIN’’ konulu konferans gerçekleştirildi.

12 Mart 2020 Perşembe 22:30
İş hayatındaki kadınlar anlatıldı

Konferans iki aşamada gerçekleştirilirken, konferansta İş ve Meslek Danışmanı Soner Süzer tarafından iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri ve İş Kulübü konusunda bilgi verildi.

Konferansın ikinci aşamasında ise bir marketler zincirinin Çorum İnsan Kaynakları sorumluluğunu yapan Sinem Yılmaz tarafından market zincirleri konusunda bilgi verildikten sonra uygulamalı mülakat gerçekleştirildi.

Konferansın sonunda Sinem Yılmaz’ a ve Çorum Belediyesi Bahçelievler Kadın Kültür Merkezi Müdürü Tülay Yıldıran’a istihdama verdikleri katkılarından ötürü teşekkür belgesi verildi.

(Haber Merkezi)

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