“İş dünyasıyla olan diyalog daha da artacak”

Meclis Toplantısı’nda gündem maddeleri görüşülerek kabul edildi. Toplantının devamında Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, TSO Meclis üyelerine üniversitenin faaliyetleri ve ileriye dönük projeleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Mayıs ayında görevi devraldığı Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan’a üniversiteye sağlamış olduğu katkıdan dolayı teşekkür ederek sözlerine devam eden Öztürk, eğitim kalitesi, araştırma ve geliştirme faaliyetleri bakımından 2006 yılında kurulmuş bir üniversite olarak çok iyi bir konumda olduklarını ayrıca akredite olmuş bir Makine Mühendisliği bölümünün bulunduğunu dile getirdi.

Öğrenci yeterliliği anlamında fiziksel altyapı kapasitesine uygun sayıda ve nitelikte öğrenci bulunduğunu ifade eden Öztürk, Hitit Üniversitesi’ni farklı kılan araştırma, geliştirme potansiyelinin temelinde Çorum sanayisinin, iş adamlarının ve iş potansiyelinin etkili olduğunu söyledi.

YÖK ve Kalkınma Bakanlığı’nın ortaklığında gerçekleştirilen “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması İhtisaslaşma Başvurusu” 2006 yılı sonrasında kurulan 40’a yakın üniversiteye ile birlikte Hitit Üniversitesi’nin de bu projeye dahil olacağını Çorum’un potansiyeline uygun olarak iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının da görüşlerine başvurularak ortak bir akıl ile oluşturulacak olan bir proje ile bu başvuruyu yapacaklarını ayrıca Hitit Üniversitesi’nin 3. Nesil Girişimci Üniversite olması için rekabetçi ve ayrıştırıcı alanlarda üniversiteyi daha nitelikli bir yere çekmek adına çeşitli açılımlar yapacaklarını söyledi.

“Proje Teşvik ve Takip Ofisi” oluşturularak büyük üniversitelerde yer alan “Teknoloji Transfer Ofisleri” benzeri bir mini yapılanma olarak başlatarak bu girişimin hem Teknokent hem de Organize Sanayi’de yerini almış farkını ve kalitesini aktaran bir yapıya dönüştürmek istediklerini ifade eden Öztürk, ayrıca mezunların ve kariyer merkezlerinin birbirleri ile olan ilintilerini güçlendirerek iş dünyası ile olan diyaloğunu artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Konuşmasının ardından Meclis üyelerinin sorularını cevaplayan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk bu tanışma fırsatını vermelerinden ötürü Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’a ve Meclis Başkan Yardımcısı Fikret Tepençelik’e teşekkürlerini iletti.

Çorum TSO Meclis Başkan Yardımcısı Fikret Tepençelik ve Çorum TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’e katılımlarından dolayı teşekkür ederek görevinde başarılar dilemelerinin ardından Meclis Toplantısı sona erdi. (Haber Merkezi)