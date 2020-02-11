“İş dünyasında işbirliği, güven ve hoşgörü açısından da önemli"

“Çorum Ticaret ve Sanayi Odası olarak Çorum Haber Gazetesinin toplumumuzda sevgi ve dayanışmanın daha da artırılması için başlatmış olduğu ve Çorum’a özgü olarak , bu yıl beşincisini gerçekleştirdiği Toplumsal Sevgi Haftası’nı, İş dünyası içindeki iş birliğinin, karşılıklı güvenin, saygı ve hoşgörünün geliştirilmesinde de önemli günler olarak görmekteyiz.



Sevgi ve saygının birlikte olduğu toplumlarda, insanlar birbiriyle uyum içinde yaşar. O toplum gelişir ve ilerler. İnsanların birbirini anlamaya, hoş görmeye çalıştığı, toplumsal barış ve huzurun olduğu bir toplum olarak yaşamanın önemli olduğu gerçeği ile, Çorum Haber Gazetemizin başlatmış olduğu bu haftanın, dostluğumuzun, kardeşliğimizin, daha da pekişmesine vesile olmasını temenni ederiz.” (Haber Merkezi)