İş dünyası ve STK’larla “ekonomi” değerlendirildi

Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın başkanlığında Bursa Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Orhan Sarıbal, Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, İzmir Milletvekili Bedri Serter, İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi ve önceki dönem İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’den oluşan heyet, Çorum TSO’da STK temsilcileriyle bir araya geldi.

Çorum TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Borsa Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Borsa Başkanı Naki Özkubat, Baro Başkanı Kenan Yaşar, Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan, Türk-İş İl Temsilcisi Sefer Kahraman ve çok sayıda STK temsilcisinin katıldığı toplantıda bir açış konuşması yapan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, ekonomik krizin sürekli derinleştiği bir dönemde böyle bir toplantının yapılıyor olmasının anlamlı olduğunu söyledi.



CHP olarak halkın sorunlarına çözüm aradıklarını, ilçeleri, mahalleleri, köyleri dolaşarak sorunları yetkililer ve kamuoyuyla paylaştıklarını anlatan Tahtasız, “Kimseyi ayrıştırmadık, ötekileştirmedik. Her zaman birleştirici olduk” dedi.



CHP İl Örgütü olarak Çorum’un havalimanı, demiryolu, otoyol, kuzey-güney çevreyolu, kuzey ve güney kampüsü, polis eğitim merkezi, acemi birliği, tarımsal sulama göletleri ve turizm yatırımlarının takipçisi olacaklarını belirten Tahtasız, “Tüm bu yatırımları Millet İttifakı olarak biz yapacağız” ifadelerini kullandı.

Çorum Milletvekili Tufan Köse ise Türkiye’de üretim ve istihdamın son derece azaldığını belirterek, “Gelir dağılımı bozukluğunda dünyada ilk sıralardayız” dedi.

Köse’nin ardından Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ekonomiyle ilgili geniş bir değerlendirmede bulundu.

(Haber Merkezi)

