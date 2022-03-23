“İş dünyası sahipsiz, çadır tiyatrosu oynanıyor”

DEVA Partisi İl Başkanı Elvan Can Çabuk, Bakan Varank'ın Çorum ziyaretine ilişkin değerlendirmesinde şunları dile getirdi:

“Sanayi ve Teknoloji Bakanımız geliyor, sözde 25 dev tesisimizin açılışı yapılıyor. Ancak o bile vizyonsuzluktan ötürü çadırda yapılıyor ve sözde açılışı yapılan işletmelerin yöneticileri sahneye dahi davet edilip kurdele bile kestiremiyorlar. Çünkü bu iş yerleri hali hazırda yıllardır faaliyet gösteren firmalardır. Durum fıkrası bu olsa gerek...

Temel bir Yahudiyi dövdüğü için hakimin karşısına çıkar. Hakim sorar, ‘Oğlum niye dövdün bu adamı?’ Temel, ‘Bu Hz. İsa efendimizi Romalılara ispiyon etmiş, bunların yüzünden asılmış’. Hakim, ‘Yavrum bu 2 bin sene önce oldu, ne alakası var’ diye sorunca, Temel ‘Valla benim yeni haberim oldu’ der.

Herhalde Çorum’un siyasetçileri bu firmaların olduğundan yeni haberleri oldu ki, Bakan Beye yeni haber verdiler ya da Merzifon OSB'nin gelişmesini gölgelemek için böyle bir ucuz siyasete alet oldular.

En ayıp olan kısmı ise; yıllardır faaliyet gösteren bu firmaları yeni açılmış gibi çağırıyorsunuz, onore etmek için bir plaket ya da fotoğraf karesi dahi layık görmüyorsunuz.

Maalesef ne iktidar partileri ne de muhalefet partileri orada olmalarına rağmen hiç bir tepki vermemeleri de ayrıca düşündürücü. Bir o kadar da güzel Çorum'umuzun sahipsizliğinin bir göstergesi.

Ben buradan koca yürekli iş adamlarımıza her şeye rağmen yatırım yapmaktan geri durmadıkları için şehrimiz adına teşekkür ediyorum.” (Haber Merkezi)

