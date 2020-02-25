Vergi bilincini tüm toplum kesimlerine, mükelleflere ve özellikle gençlere iletmek, bilinçli bir toplum ve gelecek oluşturmak amacıyla böylesi bir etkinlik düzenlendiğini söyleyen Defterdar Sercan, “Ülkemizde vatandaşlarımıza götürülecek olan tüm kamu hizmetlerinin en seri ve etkin bir şekilde götürülebilmesi için gerekli olan finansman kaynağının yaratılmasında vergi gelirlerinin büyük önemi bulunmaktadır. Ülke ekonomisine katkılarından dolayı Ticaret ve Sanayi Odası’nın bütün üyelerine sizin aracılığınızla teşekkür ederim” dedi.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ise, “Çorum iş dünyası, her zaman devletine karşı sorumluluklarının farkında ve bilincinde olmuştur. İş dünyası kazandıkça ülkemiz ve devletimiz de kazanacaktır. Kurumlar olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz. Vergi Haftasının ülkemize ve ilimize hayırlı olmasını dilerim” ifadelerine yer verdi. (Haber Merkezi)