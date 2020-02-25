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“İş dünyası kazandıkça ülkemiz ve devletimiz de kazanacaktır”

Bu yıl 26 Şubat – 4 Mart tarihleri arasında düzenlenen ve 31’incisi kutlanan Vergi Haftası nedeniyle Çorum Defterdarı Durak Sercan, Vergi Dairesi Müdürü İsrafil Sezgin ve Gelir Müdürü Ali Rıza Gülay, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı ziyaret ettiler.

“İş dünyası kazandıkça ülkemiz ve devletimiz de kazanacaktır”

Bu yıl 26 Şubat – 4 Mart tarihleri arasında düzenlenen ve 31’incisi kutlanan Vergi Haftası nedeniyle Çorum Defterdarı Durak Sercan, Vergi Dairesi Müdürü İsrafil Sezgin ve Gelir Müdürü Ali Rıza Gülay, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı ziyaret ettiler.

25 Şubat 2020 Salı 22:30
“İş dünyası kazandıkça ülkemiz ve devletimiz de kazanacaktır”

Vergi bilincini tüm toplum kesimlerine, mükelleflere ve özellikle gençlere iletmek, bilinçli bir toplum ve gelecek oluşturmak amacıyla böylesi bir etkinlik düzenlendiğini söyleyen Defterdar Sercan, “Ülkemizde vatandaşlarımıza götürülecek olan tüm kamu hizmetlerinin en seri ve etkin bir şekilde götürülebilmesi için gerekli olan finansman kaynağının yaratılmasında vergi gelirlerinin büyük önemi bulunmaktadır. Ülke ekonomisine katkılarından dolayı Ticaret ve Sanayi Odası’nın bütün üyelerine sizin aracılığınızla teşekkür ederim” dedi.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ise, “Çorum iş dünyası, her zaman devletine karşı sorumluluklarının farkında ve bilincinde olmuştur. İş dünyası kazandıkça ülkemiz ve devletimiz de kazanacaktır. Kurumlar olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz. Vergi Haftasının ülkemize ve ilimize hayırlı olmasını dilerim” ifadelerine yer verdi. (Haber Merkezi)

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