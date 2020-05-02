“İş bulmak ayrı, aldığı ücretle yaşamak ayrı dert”

Açıklamasında, iş bulmanın ayrı, aldığı ücretle yaşamanın ayrı bir dert olduğunu ifade eden Külcü, “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Dört kişilik bir aile için açlık ve yoksulluk sınırının sırasıyla 2 bin 884 TL ve 7 bin 733 TL olduğu bir ülkede, asgari ücreti 2 bin 324 TL olarak belirlemek insan onurunu koruyabilir mi? Türkiye’de işsiz sayısı 4.4 milyon olurken, işsizlik oranı yüzde 13,8’e yükseldi. Genç nüfusta işsizlik ise yüzde 25.’e ulaştı. Bu rakamlar son 15 yılın en yüksek işsizlik oranına işaret ediyor” dedi.

Her iki çalışandan birinin 2.500 TL ve altı ücretle yaşam mücadelesi verdiğini dile getiren Gökhan Külcü, “Bir de Covid-19 salgını nedeniyle ülkemizde işsizliğin artmasıyla insanlarımızın yardımlara muhtaç kalmasının önüne geçilmelidir. Ücretsiz izinde olanlara günlük 39 TL gibi insan onuruna aykırı bir rakam yerine, geçinebilecekleri bir ücret verilip, kısmi çalışma ödeneği ise asgari ücret düzeyine yükseltilmeli ve mağduriyetler giderilmelidir” diye konuştu.

Ayrıca Covid-19 salgını sonrası bu süreçten etkilenerek işini kaybedecek emekçilerin iş kayıplarının da giderilmesi ve istihdam konusunda gerekli önlemlerin alınması gerektiğini kaydeden Külcü, “Yoksullukla mücadele edecekleri vaadiyle iktidara gelenler, son 4 yılda yoksulluğu milletimizin yaşam biçimi haline getirmiş olmalarının utancını duymalıdır.

1 Mayıs’ın emek örgütlerinin talepleri doğrultusunda bir güne çevrilmesi işçi kardeşlerimizin de hakkıdır.1 Mayıs’ın haksızlık, adaletsizlik, ayırımcılık ve emek sömürüsünün olmadığı günlerde, bütün meydanlarda barış, huzur içinde, emek ve dayanışma bilinciyle yeniden kutlanması en büyük temennimizdir. İnsanları yoksulluğa mahkûm edip, duygu istismarı düzeni oluşturan sistemi yıkacağız! Yerine bolluk bereket, mutluluk ve demokrasi vaat eden bir gelecek inşa edeceğiz!

Dayanışmanın, iyiliğin, birliğin ve güzelliğin günü olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)