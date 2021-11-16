İş Bankası’nın kıdemli personeli ödüllendirildi

Çorum’da, Türkiye İş Bankası’nın 15 ve 20 yılını dolduran personeli ödüllendirildi.

Ödül törenine Türkiye İş Bankası Samsun Bölge Müdürlüğü KOBİ Tahsisat Müdürü Aydın Özdemir, Samsun Bölge Müdür yardımcısı Gürkan Çelik, Çorum Merkez şube müdürü Ahmer Ertargın ve Çorum merkez şube çalışanları katıldı.

İş Bankası’nın 15 yılını dolduran bay ve bayan personeline bankanın logosunun bulunduğu altın rozet, 20 yılını dolduran personele ise İş bankası logolu kol saati verildi.

Bankada 20 yılını dolduran Sema Nur Tugut ve Yunus Zorlu’nun kol saati ödülünü Aydın Özdemir, Münire Özgür’ün ödülünü Çorum Şube Müdürü Ahmer Ertargın verdi.

Bankada 15 yılını dolduran Serap Yücel ile Aslı Katipoğlu da, ödüllerini Özdemir ve Ertargın’ın elinden aldılar.

(Haber Merkezi)

