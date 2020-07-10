İş Bankası’ndan “KOBİ’lerle El Birliği Kredi” kampanyası
Koronavirüs salgını sürecinde müşterilerine yönelik özel çözümleri ile sürecin sorunsuz ve kesintisiz atlatılabilmesine yönelik aksiyonlar alan Türkiye İş Bankası, normalleşme sürecine ilişkin destek paketini açıkladı.
Kredi kampanyası hakkında Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür’ü ziyaret ederek bilgiler veren İş Bankası Çorum Şubesi Müşteri Temsilcileri Erkin Konukman ve Aslan Yüksel, açıkladıkları yeni paketle esnafın, küçük işletmelerin, KOBİ’lerin ve çiftçilerin işe dönüş ve yeniden açılış süreçlerinde destek olmayı hedeflediklerini söylediler.
Kredilerde 3-12 aya kadar 0.67, 13-24 aya kadar 0,74, 25-36 aya kadar ise 0,78 faiz oranının olduğunu ifade eden İş Bankası Müşteri Temsilcileri Erkin Konukman ve Aslan Yüksel, 12 ay vade ile kullanılacak olan 100 bin TL’nin 12 ay sonunda 104 bin 631 TL geri ödemesinin olacağını sözlerine eklediler.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Başkanı Recep Gür ise, esnaf ve sanatkarlar bu zor süreçte kredi desteği sunan Türkiye İş Bankası yetkililerine ayrıca teşekkür etti. (Haber Merkezi)
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