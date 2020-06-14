İstihdamın önemine vurgu yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, kurdukları ÇOKİŞ’in (Çorum Belediyesi Kariyer ve İş Merkezi) adeta bir kariyer merkezi haline geleceğini ifade etti. Bu anlamda da tüm hazırlıkları tamamladıklarını ve yeni bir döneme girdiklerini vurgulayan Belediye Başkanı Aşgın, “Bu dönemde de İŞKUR İl Müdürlüğü ile imzaladığımız protokol ile şehir merkezinde İŞKUR’un bazı müracaatlarını belediyemizde oluşturacağımız ÇOKİŞ merkezimiz bünyesinde alabileceğiz. Programları ve İŞKUR’un kullandığı materyalleri, İŞKUR’un kullandığı bazı yazılım programlarıyla birlikte kullanmış olacağız. Bu anlamda hemşehrilerimizi, özellikle iş arayan ve istihdama katkı verecek olan kardeşlerimize daha etkin bir hizmeti vermiş olacağız.” dedi.

“ÇOKİŞ BÜNYESİNDE EĞİTİMLER VERİLECEK”

Başkan Aşgın, imzaladıkları protokolün hem iş arayanlar için hem de işçi arayanlar için büyük kolaylıklar sağlayacağına vurgu yaparak “ÇOKİŞ bünyesinde eğitimler vereceğiz. Dolayısıyla çok boyutlu bir çalışma yapacağız. İş arayan ve işvereni orta noktada buluşturacağız. Seçim döneminde de istihdamı geliştirici projeleri hayata geçireceğimizi hep dile getirdik. Şehrimizin istihdamına ve ekonomisine katkılar vermeye devam edeceğiz. İmzaladığımız protokolün şehrimize hayırlar getirmesini diliyorum” diye konuştu.

Törende konuşan İŞKUR İl Müdürü Ali Şahan ise kendilerine verdikleri destek ve katkılar nedeniyle Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

(Haber Merkezi)