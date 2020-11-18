“İş ahlâkına, çalışkanlığına, vefa ve kadirşinaslığına yakın şahidim”

Yahya Çoban, ziyaret fotoğrafını sosyal medyada paylaşırken de, “Başarılı çalışmalarına, iş ahlâkına, çalışkanlığına, vefasına ve kadirşinaslığına yakinen şahit olduğum Müdür Yardımcım, kardeşim, arkadaşım Levent Tuzcu’ya yeni görevinde üstün başarılar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcısı olsun.” dedi. (Haber Merkezi)