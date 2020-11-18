“İş ahlâkına, çalışkanlığına, vefa ve kadirşinaslığına yakın şahidim”
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yahya Çoban, İŞKUR İl Müdürlüğü’ne atanan Levent Tuzcu’yu ilk mesai gününde ziyaret ederek kutladı ve başarı dileğinde bulundu.
Güncel 18.11.2020, 19:11
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Yahya Çoban, ziyaret fotoğrafını sosyal medyada paylaşırken de, “Başarılı çalışmalarına, iş ahlâkına, çalışkanlığına, vefasına ve kadirşinaslığına yakinen şahit olduğum Müdür Yardımcım, kardeşim, arkadaşım Levent Tuzcu’ya yeni görevinde üstün başarılar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcısı olsun.” dedi. (Haber Merkezi)
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