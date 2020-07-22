Irmaklılar Petrol yarın açılıyor

Tokat’ta 1985 yılından beri bölgeye hizmet veren ve kentin vergi şampiyonu firmalarından olan Kılıç Petrol bünyesinde Çorum’da kurulan Irmaklılar Petrol Shell istasyonu yarın açılacak.

Mustafa Kılıç’ın istasyon sorumlusu olarak görev yapacağı Irmaklılar Petrol Shell İstasyonu yarın saat 10.00’da yapılacak kurban kesimi ve duayla hizmete başlayacak.

İstasyon sorumlusu Mustafa Kılıç, Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi No. 232 (eski İkizler Benzinliği mevkii) adresinde faaliyete geçecek olan istasyonlarında akaryakıt hizmeti dışında market, iç ve dış yıkama hizmetleri ile de Çorumlulara hizmet vereceklerini vurguladı.

(Haber Merkezi)

