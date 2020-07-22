Son Dakika

Irmaklılar Petrol yarın açılıyor

Çorum yarından itibaren yeni bir akaryakıt istasyonuna daha kavuşuyor. 

Güncel 22.07.2020, 19:43 22.07.2020, 19:44
66
Irmaklılar Petrol yarın açılıyor

Tokat’ta 1985 yılından beri bölgeye hizmet veren ve kentin vergi şampiyonu firmalarından olan Kılıç Petrol bünyesinde Çorum’da kurulan Irmaklılar Petrol Shell istasyonu yarın açılacak.
Mustafa Kılıç’ın istasyon sorumlusu olarak görev yapacağı Irmaklılar Petrol Shell İstasyonu yarın saat 10.00’da yapılacak kurban kesimi ve duayla hizmete başlayacak.
İstasyon sorumlusu Mustafa Kılıç, Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi No. 232 (eski İkizler Benzinliği mevkii) adresinde faaliyete geçecek olan istasyonlarında akaryakıt hizmeti dışında market, iç ve dış yıkama hizmetleri ile de Çorumlulara hizmet vereceklerini vurguladı.
(Haber Merkezi)
 

#Irmaklılar Petrol
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
21°
az bulutlu
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 22 Temmuz 2020
İmsak 03:33
Güneş 05:21
Öğle 12:52
İkindi 16:48
Akşam 20:12
Yatsı 21:53

Gelişmelerden Haberdar Olun

@