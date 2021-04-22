İrfan Yiğit, Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi 

Çorum Belediyesi'nde Özel Kalem Müdürlüğü, Kent Arşivi gibi çeşitli kademelerde görev yapan İrfan Yiğit İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde Müzik Eğitimi Anabilim dalında Dr. Öğretim Üyesi oldu.

İrfan Yiğit, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Anabilimdalı Dini Musiki Bilimdalında hemşehrimiz Doç.Dr. Ubeydullah Sezikli danışmanlığında 2019 yılında İstanbul Üniversitesi Dini Musiki bölümünden ilk mezun doktora öğrencisi olarak eğitimini tamamladı.

Çorum tarihi üzerine çeşitli eserler yayınlayan ve kent tarihine yönelik birçok çalışmaya imza atan Yiğit, 2020’de Danimarka'ya giderek Danimarka Türk Diyanet Vakfı’nda sanat danışmanı olarak Ney, Kaligrafi ve Osmanlıca kursları eğitimenliği ve çeşitli sanatsal çalışmalar yürüttü.

ÇORUM HABER, Dr. İrfan Yiğit'i kutlar, akademik hayatında başarılar diler.

(Volkan SINAYUÇ)

