İrfan Korkmaz Ordu İl Emniyet Müdür Yardımcısı oldu

Yaklaşık 3 yıldır Sungurlu’da görev yapan İrfan Korkmaz, veda ziyaretlerinde bulunarak ilçeden ayrıldı.

2017 yılının Eylül ayında Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğünden, Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan İrfan Korkmaz, görev yaptığı süre içerisinde ilçe halkının sevgisini kazandı. İrfan Korkmaz, tüm ilçe halkına selam ve sevgilerini ileterek, şirin ilçe Sungurlu’yu her zaman iyi hatırlayacağını belirtti.

İRFAN KORKMAZ KİMDİR?

1966 yılında Samsun’un Havza ilçesinde dünyaya gelen İrfan Korkmaz, 2002 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdikten sonra 2015 yılında aynı okulun Adalet Meslek Yüksekokulundan mezun oldu.

1991 yılında mesleğe Şırnak’ın Silopi ilçesinde başlayan Korkmaz, daha sonra Çorum’a atandı. Bir süre Çorum’da görev yapan Korkmaz, şark görevini Mardin’de tamamlayıp tekrar Çorum’a döndü.

2004 yılından itibaren Çorum İl Müdürlüğünde çeşitli birimlerde görev alan Korkmaz, Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne atandı.

İrfan Korkmaz, 29 yıllık mesleki hayatında gösterdiği başarılı performansından dolayı takdir, teşekkür ve onur belgeleri ile ödüllendirildi. Evli ve 3 kız 1 erkek çocuk babası olan Korkmaz, İngilizce ve Arapça biliyor.(Haber Merkezi)