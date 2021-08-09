İrfan Kalkan’ı kaybettik

Aynur Kalkan’ın eşi, Mustafa ve Burak Kalkan’ın babaları olan İrfan Kalkan’ın cenazesi, bugün Sungurlu Merkez Ulucamii’nde kılınacak ikindi namazının ardından Sarıtepe Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Kenan Nuhut, eşi Cemile Nuhut ile birlikte, cenaze törenine katılmak ve İrfan Kalkan’ın ailesinin yanında olmak üzere Sungurlu’ya geldi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

