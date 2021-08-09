İrfan Kalkan’ı kaybettik
Sungurlu’nun tanınmış simalarından, İlçe Tarım Müdürlüğü personelinden ve CHP Genel Başkan Başdanışmanı, Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut’un yakın çalışma ekibinden İrfan Kalkan (54) bugün saat 11.00 sıralarında, kanser tedavisi görmekte olduğu Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Güncel 09.08.2021, 14:42
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Aynur Kalkan’ın eşi, Mustafa ve Burak Kalkan’ın babaları olan İrfan Kalkan’ın cenazesi, bugün Sungurlu Merkez Ulucamii’nde kılınacak ikindi namazının ardından Sarıtepe Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Kenan Nuhut, eşi Cemile Nuhut ile birlikte, cenaze törenine katılmak ve İrfan Kalkan’ın ailesinin yanında olmak üzere Sungurlu’ya geldi.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
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