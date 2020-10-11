İrfan Görkem toprağa verildi

Nebahat Görkem’in eşi, Dr. Ümit Görkem ile arkadaşımız Uğur Görkem’in babaları, Gamze ve Kader Görkem’in kayınbabası, Begüm, Beliz ve Kaan Görkem’in dedeleri olan İrfan Görkem uzun süredir yaşlılığa bağlı yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu.

Tedavi gördüğü sırada hayatını kaybeden İrfan Görkem’in cenazesi Cumartesi günü saat 13.00’de Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınarak Ulumezar’a getirildi. Burada saat 13.30’da kılınan cenaze namazının ardından ise toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi, sevenleri ve yakınlarına başsağlığı diler.

