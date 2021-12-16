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İrfan Çağlar’ın acı günü
Türk Ocakları Çorum Şubesi Başkanı Prof. Dr. İrfan Çağlar'ın annesi, Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Emre Çağlar'ın babaannesi Şerife Çağlar hayatını kaybetti.
Güncel 16.12.2021, 21:57
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Hitit Üniversitesi Çorum Meslek Yüksekokulu eski Müdürü, Türk Ocakları Şube Başkanı Prof. Dr. Çağlar'ın annesi olan Şerife Çağlar vefat etti. Merhumenin cenazesi yarın 17 Aralık 2021 Cuma) Özel Elit Park Hastanesi morgundan alınarak, Cuma namazına müteakiben Oğuzlar'da kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
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