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İrem’den 2021 sürprizi

Pop müziğin, şarkılarıyla olduğu kadar renkli kişiliğiyle de büyük beğeni toplayan starı İrem Derici, 2021 yılının ilk dakikalarında sürpriz yaparak yeni şarkısını yayınladı...

Güncel 05.01.2021, 23:18
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İrem’den 2021 sürprizi

Rap müziğinin büyük usta ismi Sagopa Kajmer’in 2019 yılında çıkardığı 'Sarkastik EP’de en sevilen şarkılarından biri olan “Vazgeçtim İnan”ı pop tarzda yorumlayan İrem Derici 2021’nin ilk saatlerinde tüm dijital platformlara damgasını vurdu.

Alper Atakan’ın düzenlemesini yaptığı şarkı, İrem’in yeni yıl sürprizi olarak sosyal medyanın gündemi oldu. (Haber Merkezi)

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