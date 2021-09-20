İrem Eker’in Sağlıklı Yaşam Merkezi, bugün hizmete açılıyor
Diyetisyen İrem Eker’in Sağlıklı Yaşam Merkezi, bugün saat 13.30’da Gazi Caddesi Kesim İşmerkezi’nde hizmete açılacak.
Güncel 20.09.2021, 00:12
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Diyetisyen İrem Eker, “andulasyon terapisi” ile tek seansta 4-8 cm. incelme sağlayabildiklerini belirterek, kronik ve akut ağrıların giderilmesi, genç kalma, stresten kurtulma, aşırı kilo, bölgesel yağlanma gibi alanlarda hizmete hazır olduklarını söyledi. (Aliye ÖNCEL)
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