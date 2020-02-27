Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 17°
kapalı
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
111754
ALTIN
327.769
DOLAR
6.1681
STERLİN
7.9526
EURO
6.7686

İran'da koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı artıyor

İran’da korona virüsünden ölenlerin sayısı 26’ya, vaka sayısı ise 245'e yükseldi.

İran'da koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı artıyor

İran’da korona virüsünden ölenlerin sayısı 26’ya, vaka sayısı ise 245'e yükseldi.

27 Şubat 2020 Perşembe 15:49
İran'da koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı artıyor

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, korona virüsüne ilişkin son bilgileri paylaşarak, ”Son 24 saat içerisinde 106 yeni korona virüs vakası tespit edilmiş ve bunlardan 7 tanesi virüs sebebiyle hayatını kaybetmiştir. Böylelikle toplam ölü sayısı 26, toplam onaylanmış vaka sayısı ise 245'e ulaşmıştır” dedi.

Cihanpur yeni vakalara ilişkin detayları da paylaşarak, ”34'ü Tahran, 23'u Gilan, 7'si Kum şehri, 1'i Hamedan, 8'si İsfahan, 7'si Mazenderan, 5'i Erdebil, 3'ü Elburz, 1'i Horasan Rezevi, 3'ü Simnan, 2'si Kirmanşah, 3'ü Lorestan, 1'i Yazd, 1'i Batı Azerbaycan Eyaleti ve 2'si Doğu Azerbaycan Eyaleti olmak üzere toplam 106 yeni vaka tespit edilmiştir” dedi.

İlgili Haberler
Belediyeden “28 Şubat” konferansı
Belediyeden “28 Şubat” konferansı
“Turizme yerli turist ayarı yapılmalı”
“Turizme yerli turist ayarı yapılmalı”
Elitpark Hastanesi'nden başarılı multiple myom ameliyatı
Elitpark Hastanesi'nden başarılı multiple myom ameliyatı
DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
Çorum ve Amasya DOKAP programına alındı
Çorum ve Amasya DOKAP programına alındı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim