İran'da korona virüsü vakası 64'e yükseldi

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, korona virüsünden ölen ve onaylanmış vakalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Cihanpur, “Bugün öğleden sonra verilen rakamlara göre 8'i Kum şehri, 1'i Hamedan, 3'ü Tahran, 2'si Merkezi, 2'si İsfahan ve diğer 2'si ise Gilan'da olmak üzere toplam 18 yeni korona virüs vakası tespit edilmiş ve bunlardan 4'ü hayatını kaybetmiştir” dedi.

Cihanpur, ”Rakamlara göre toplam ölü sayısı 12, onaylanmış vaka sayısı ise 64'e yükselmiştir” şeklinde konuştu.